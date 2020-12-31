Talat Bulut: Yeşilçam'dan bir ben kaldım

Talat Bulut: Yeşilçam'dan bir ben kaldım

Ünlü oyuncu Talat Bulut, bir diziye sonradan girmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

"Yasak Elma" dizisinden ayrılan usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

"KAPISINDA BEKLEMEM"

"Nöbetçi aktör değilim." diyen Talat Bulut, “Kapıda bekleyip de beni ne zaman çağırırlar diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Bir projeye ilk başta başlamak isterim, sonradan dahil olmak istemem.” dedi.

"BİR BEN KALDIM"

Ekranlarda olmaktan mutlu olduğunu ifade eden 64 yaşındaki sanatçı, “Yeşilçam’dan gelip de televizyondan başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım.” dedi.