Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.929
0.74%
EXEN Coin
11.20
4.57%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    Talat Bulut: Yeşilçam'dan bir ben kaldım

    Ünlü oyuncu Talat Bulut, bir diziye sonradan girmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 13:39
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 13:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Talat Bulut: Yeşilçam'dan bir ben kaldım

    "Yasak Elma" dizisinden ayrılan usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

    "KAPISINDA BEKLEMEM"

    "Nöbetçi aktör değilim." diyen Talat Bulut, “Kapıda bekleyip de beni ne zaman çağırırlar diyen nöbetçi aktör hiç olmadım. Bir projeye ilk başta başlamak isterim, sonradan dahil olmak istemem.” dedi.

    "BİR BEN KALDIM"

    Ekranlarda olmaktan mutlu olduğunu ifade eden 64 yaşındaki sanatçı, “Yeşilçam’dan gelip de televizyondan başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım.” dedi.

    Talat Bulut: Yeşilçam dan bir ben kaldım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir