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    Talat Bulut'tan gay rolü açıklaması

    Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Talat Bulut, oyunculuk hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 13:52
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    Talat Bulut'tan gay rolü açıklaması

    'Mahkum' dizisinde 'Sinyor' karakterine hayat veren oyuncu Talat Bulut, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

    Muhabirler Cüneyt Arkın’ın “Gey ya da kadın bir karakteri oynamam” sözlerini hatırlattı.

    "Becereceksem oynarım"

    Talat Bulut "Dünya standartlarında bir iş düşünüyorsan ‘Ben oynamam’ demek çok zor. Bir gay rolü geliyorsa ve ben onu becerebileceksem oynarım. Seyirci farklı algılar diye böyle bir rolü reddetmek yanlış" diye yorum yaptı.

    Talat Bulut tan gay rolü açıklaması #1

    Talat Bulut tan gay rolü açıklaması #2


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