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    Tamer Karadağlı: Aslanlar gibi spor yaptım

    Oyuncu Tamer Karadağlı, Nişantaşı'nda alışveriş merkezi çıkışı objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 09:14
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    Tamer Karadağlı: Aslanlar gibi spor yaptım

    'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'taş fırın erkeği Haluk' karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yeni rolü için kilo veren oyuncu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

    9,5 KİLO GİTTİ

    Uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçmeye hazırlanan usta oyuncu, yeni dizisi için 9,5 kilo verdiğini açıkladı.

    Fit haliyle dikkat çeken Tamer Karadağlı, "9.5 kilo verdim. Aslanlar gibi spor yaparak verdim bu kiloları. Bu kiloda kalacağım" dedi.

    Yeni sezonda 'Savaşçı' dizisinde rol alacak olan Tamer Karadağlı, 'Göktürk Albay' karakterine hayat verecek.

    Tamer Karadağlı: Aslanlar gibi spor yaptım #1

    Tamer Karadağlı: Aslanlar gibi spor yaptım #2

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