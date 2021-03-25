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    Tamer Karadağlı genç sevgilisini eleştirenlere cevap verdi

    Kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi ile ilgili eleştirilere yanıt veren Tamer Karadağlı, “Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 09:29
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    Tamer Karadağlı genç sevgilisini eleştirenlere cevap verdi

    Tamer Karadağlı ile sevgilisi Iraz Yıldız arasındaki yaş farkı, uzun süredir magazin gündeminde konuşuluyordu.

    Oyuncu, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi ile ilgili yapılan yorumlara ateş püskürdü.

    “KİMSENİN HADDİNE DEĞİL”

    Yakın zamanda yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim." diye konuştu.

    Tamer Karadağlı genç sevgilisini eleştirenlere cevap verdi #1

    Tamer Karadağlı genç sevgilisini eleştirenlere cevap verdi #2

    Tamer Karadağlı genç sevgilisini eleştirenlere cevap verdi #3

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