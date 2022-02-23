Tamer Karadağlı ifade verdi

Kendisinden yaşça küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte küfür ve hakarete uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikayet sonucu açılan dava için ifade veren Tamer Karadağlı, “Cezalandırılsın” dedi.

Oyuncu Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız’ın birliktelikleri, mahkeme salonuna taşınmıştı.

Karadağlı ve müzisyen sevgilisi, yaş farkı yüzünden Instagram üzerinden kendilerine hakaret ve küfürler edildiğini belirterek, şikayetçi olmuşlardı.

Şikayet üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Özcan D. hakkında dava açtı.

İFADESİ ALINDI

Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul'da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı'nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi.

Tamer Karadağlı bugün avukatı Mehmet Murat Aslan ile ifade vermek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM”

Şikayetçi olarak ifade veren Karadağlı, “Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Karadağlı'nın ifadesinin, Antalya'daki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

“HUKUKİ HAKKIMI KULLANDIM”

Tamer Karadağlı duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilerin soruları üzerine, “Şikayetçiyim. Söyledim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfredildi. Ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım.” dedi.

Karadağlı, “Hangi olay?” diye sorulması üzerine “Bu röportaja girer, gerekli açıklamayı yaptım” diye cevap verdi.

‘HAKARET VE CİNSEL TACİZ’ SUÇLAMASI

İddianamede, Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'ın arkadaş oldukları, 21 Nisan 2021'de şikayet dilekçesi veren şikayetçilerin Iraz Yıldız'a Instagram hesabı üzerinden yorum yapan Özcan D'nin yaptığı yorumlarla hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddia edildi.