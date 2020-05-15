Tamer Karadağlı: Kadınları hangi erkek anlamış

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

52 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, karantina günlerinde Anadolu Ajansı’na röportaj verdi. Kızı Zeyno, eski eşi Arzu Balkan ve mesleğine dair konuştu.

Tek derdinin 14 yaşındaki kızı Zeyno ile anı biriktirmek olduğunu belirten Tamer Karadağlı şunları söyledi:

"KIZIMIN FİKİRLERİNE BAYILIYORUM"

“Birlikte çok eğleniyoruz. Fikirlerine de bayılıyorum. Ben mi onu büyütüyorum, o mu beni belli değil. Bazen sosyal medyada paylaştığım şeylerle dalga geçiyor, ‘Baba ya çok kıro bu, kaldır onu’ diyor. Giydiklerime karışıyor. ‘Zeynocum senin baban çok ünlü biri dikkatli ol’ diye şakayla uyarıyorum, ‘Saçmalama ya of’ yanıtını veriyor.”

"ANLAŞAMADIĞIM KİŞİDEN UZAKLAŞIRIM"

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, “Kadınları hangi erkek anlamış ki, ben anlayayım? Sadece cebelleşmemeyi öğrendim artık. Yaş ilerledikçe hayata yumuşak ve tebessümle bakıyorum. Anlaşamadığım kişiden de uzaklaşıyorum” dedi.

"KIZIMIN ANNESİYLE HER GÜN KONUŞUYORUZ"

Tamer Karadağlı 30 Kasım 2002’de nikah masasına oturduğu Arzu Balkan’dan 2 Temmuz 2006’da boşanmıştı. “Kızınızın annesi ile yeniden evlenir misiniz?” sorusuna “Öğrendiğim bir şey varsa, o da asla, asla dememek. Ama artık biz öyle şeyleri geride bıraktık. Boşanalı 13 yıl oldu zaten. Hala her gün görüşüyoruz, konuşuyoruz. Kızımız var. Hiçbir zaman iletişimimiz kesilmedi” yanıtını verdi.