Tamer Karadağlı kaza yaptı

Ankara'da kaza yapan Tamer Karadağlı, çarptığı arabanın sahibine sosyalmedya hesabından seslendi.

Ankara'da bulunan oyuncu Tamer Karadağlı yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazası yaptı.

Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemedi.

Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:

"BEN ÇOK SİNİRLENİRDİM"

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım.."

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.