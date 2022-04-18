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    Tamer Karadağlı kızı Zeyno'yu anlattı

    Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteriyle bilinen Tamer Karadağlı, kızı Zeyno'yu yere göre sığdıramadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:40
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    Tamer Karadağlı kızı Zeyno'yu anlattı

    Oyuncu Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü. Piyanist olan Zeyno'yu, babası yere göğe sığdıramadı.

    "16 yaşında"

    Karadağlı katıldığı programda, "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi." dedi.

    Tamer Karadağlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

    "Oscar'a gidiyordu"

    "Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ile beraber oynadığımız film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Eğer kazansaydı Oscar aday adayı oluyordu ve 15 yaşında Oscar'a gidiyordu az daha."

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