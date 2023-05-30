Tamer Karadağlı, Merve Dizdar'ı eleştirdi Tamer Karadağlı, Merve Dizdar'ın Cannes'daki sözleriyle ilgili eleştiride bulundu.

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Cannes'da kazandığı 'en iyi kadın oyuncu' ödülüyle bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın olan Merve Dizdar'ın konuşmasına bir tepki de Tamer Karadağlı'dan geldi.

Önce başarılı oyuncuyu tebrik eden Karadağlı, ardından bir dizi eleştiride bulundu.

Karadağlı'nın Instagram'da yaptığı paylaşım şöyle:

"Göğsüm kabardı"

"Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı.

"TRT'de yayınlanan dizisi var"

Amaaa...konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kendisi Fransanın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kızkardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri? Yurt dışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurt dışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor...

Ama yiğidi öldür, hakkını yeme... Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum..."

Merve Dizdar'ın Fransa'da ödülünü aldığı sırada söylediği ve eleştirildiği sözler şu şekilde:

"Mücadeleci ruhlara armağan ediyorum"

"Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."