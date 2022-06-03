Tamer Karadağlı, pastasını beğenmedi

Tamer Karadağlı, kendisine yaptırılan özel pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kndisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız'la aşk yaşayan 55 yaşındaki Tamer Karadağlı, önceki gün Ankara'da bir mağaza açılışına katıldı.

Ünlü oyuncuya, mağazada bir sürpriz yapıldı ve üzerinde kendi figürü yer alan bir pasta getirildi.

"Bu ben değilim"

Büyük şaşkınlık yaşayan Karadağlı, “Bu arkadaş bana hiç benzememiş" dedi.

amer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin evliliği, kızlarının doğumundan bir yıl sonra sona ermişti. 2006'da Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrası dost kalmayı başarırken, zaman zaman sosyal medyada fotoğraf da paylaşıyor.