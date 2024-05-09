Tamer Karadağlı Şahan Gökbakar'ın adını duyunca sinirlendi! "Beni ilgilendirmeyen şahsiyet" Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, katıldığı davette kendisini ti'ye alarak video paylaşan komedyen Şahan Gökbakar'ın adını duyunca rahatsız oldu.

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Son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, Antalya gezisi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni paylaşarak buranın bakımsız olmasını eleştirmişti.

"Rezalet!"

Karadağlı, "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Karadağlı'nın "rezalet" diye bahsettiği binanın işletmesinin aslında belediyeye değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Şahan Gökbakar dalga geçmişti

Tamer Karadağlı'nın adres şaşırması bir de üzerine sert çıkışlar sergilemesi Şahan Gökbakar'ın da gündemine girmişti.

Tamer Karadağlı'yı fena ti'ye alan ünlü komedyene Karadağlı'nın dava açacağı söyleniyordu.

Tamer Karadağlı, katıldığı ödül töreninde Şahan Gökbakar'ın adını duyunca rahatsız oldu. Muhabirin sorusunu dinleyen Karadağlı, "Beni ilgilendirmeyen şahsiyet." diyerek uzaklaştı. Karadağlı, kendisine dair eleştiriler sorulunca "Bilmiyorum işimi yapıyorum, onlar da işini yapsın." dedi.