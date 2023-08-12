Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu: Telefonlardan başımı alamıyorum Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre; Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Bu karar bazı kesimler tarafından tepki alırken sessizliğini bozan Karadağlı, "Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şimdi kurum ön planda. Telefonlardan başımı alamıyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması ise bazı muhalif çevreler tarafından tepkiyle karşılaştı.

Başta Berna Laçin olmak üzere birçok isim, sosyal medya üzerinden eleştiler yapmaya başladı.

Bu sorular üzerine gözlerin çevrildiği Tamer Karadağlı ise sessizliğini bozdu.

Tamer Karadağlı'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı “Telefonlardan başımı alamıyorum” dedi. Karadağlı devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı,

“Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda. Telefonlardan başımı alamıyorum.”

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tamer Karadağlı, ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde herkesin sevdiği bir isim haline geldi.