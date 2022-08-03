Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın itirafı

Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında, geçen yılki Altın Portakal'da mimik polemiği yaşanmıştı.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 2021 yılında düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın konuşurken yaptığı çeşitli mimikler hakkında konuştu.

"Ödül aldıktan sonra konuşacaktı"

"Altın Portakal'da yaşananlarda bir art niyet var mıydı?" sorusu üzerine konuşan Tamer Karadağlı, "Kimse bana bu zamana kadar o mimikleri neden yaptığımı sormadı. Kameranın beni bu kadar yakın açıdan çektiğini bilmiyordum. Tabii ki de bir art niyetim yoktu hatta ödül alan hanımefendi çok beğendiğim bir oyuncuydu. Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi." dedi.

"Söyledikleri şaşırttı"

Yalçın'ın konuşmasındaki iki konudan rahatsız olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Orada kaşımı kaldırmamın nedeni oyuncunun hem kadınlara hem de erkeklere söylediklerindendi. Orada 'demek ki bütün rakiplerim kötüymüş ki bu ödülü ben aldım' dedi. Ben o esnada nasıl yani, ciddi mi? Herhalde böyle bir şey söylemedi diye düşündüm. O da benim yüzümde gösterdiğim tepkimdi. Şaşkınlığımı da mimiklerimle göstermiş olabilirim.

"5,5 dakika konuştu"

'Seneye de erkek dalında ödülü alacağım. Erkek oyuncu yok, mecburen erkeği de oynayıp alacağım' dedi. Orası Altın Portakal Film Festivali. Bu benim bayağı tuhafıma gitti. Beş buçuk dakika konuştu. Arada durunca ben de son derece nazik bir şekilde ödülünü verdim.

"Olay siyasi bir yere taşındı"

Orada 'bu ödülü bana kim verdi?' demesi bana seni tanımıyorum demek. Arkasında da 'bana sus mu demek istediniz' dediğinde ben son derece nazik ve saygılı bir şekilde ödülünüzle birlikte konuşun dedim. Ödülünle bile değil ödülünüzle birlikte konuşun dedim. Bu konunun bu kadar büyüyeceği hiç aklıma geldi. Ben ikinci günün sonunda konuşmak zorunda kaldım. Olay siyasi bir yere taşındı. O dönemde biraz siyasi propaganda olarak kullanıldığımı hissettim."