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- Tamer Karadağlı'nın küçük sevgilisinden aşkın karesi
Tamer Karadağlı'nın küçük sevgilisinden aşkın karesi
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız'dan yeni fotoğraf geldi.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 11:37
- Güncelleme : 12.02.2021 - 12:13
Oyuncu Tamer Karadağlı ile piyanist Iraz Yıldız, geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve ilişkileri ortaya çıkmıştı.
Karadağlı ile kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin aşkı dolu dizgin devam ediyor.
IRAZ PAYLAŞTI
Genç piyanist Iraz Yıldız, önceki gün Tamer Karadağlı'nın aracında çektiği fotoğrafı Instagram'ında paylaştı. İkilinin mutluluğu, fotoğrafa böyle yansıdı.
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız ViDEO