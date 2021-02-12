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    Tamer Karadağlı'nın küçük sevgilisinden aşkın karesi

    Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız'dan yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 12:13
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    Tamer Karadağlı'nın küçük sevgilisinden aşkın karesi

    Oyuncu Tamer Karadağlı ile piyanist Iraz Yıldız, geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenmiş ve ilişkileri ortaya çıkmıştı.

    Karadağlı ile kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

    IRAZ PAYLAŞTI

    Genç piyanist Iraz Yıldız, önceki gün Tamer Karadağlı'nın aracında çektiği fotoğrafı Instagram'ında paylaştı. İkilinin mutluluğu, fotoğrafa böyle yansıdı.

    Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız ViDEO

    Tamer Karadağlı nın küçük sevgilisinden aşkın karesi #1

    Tamer Karadağlı nın küçük sevgilisinden aşkın karesi #2

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