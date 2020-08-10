Dolar
7.3178
0.3717%
Euro
8.6186
1.0078%
Altın
2034.43
-0.0299%
Borsa
1066.24
0.5327%
G. Altın
480.298
0.6599%
Bitcoin
87586.16
3.7659%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi

    Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve Didem Ceran aşk yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 11:49
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 11:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi

    2007’de boşandığı Arzu Balkan’dan Zeynep adında bir kızı olan Tamer Karadağlı’nın kalbi uzun zamandır boştu.

    53 yaşındaki oyuncu, 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile yeni bir aşka yelken açtı.

    KIZIYLA TANIŞTIRDI

    Çift önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda yemek yedi. Yemekte Karadağlı'nın kızı zeyno da vardı.

    Tamer Karadağlı nın yeni sevgilisi #1

    TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARI VAR

    Didem Ceran 2011’de Survivor’a katılıp ilk turda elenmişti. YouTube’da skandal videolarıyla da çok kez gündeme gelmişti. Ceran, beyazlatma işlemi yaptırırken videosunu paylaşmış ve tepki almıştı.

    Didem Ceran'ın tepki çeken paylaşımı VİDEO

    Görüş Bildir