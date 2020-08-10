Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve Didem Ceran aşk yaşıyor.

2007’de boşandığı Arzu Balkan’dan Zeynep adında bir kızı olan Tamer Karadağlı’nın kalbi uzun zamandır boştu.

53 yaşındaki oyuncu, 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile yeni bir aşka yelken açtı.

KIZIYLA TANIŞTIRDI

Çift önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda yemek yedi. Yemekte Karadağlı'nın kızı zeyno da vardı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARI VAR

Didem Ceran 2011’de Survivor’a katılıp ilk turda elenmişti. YouTube’da skandal videolarıyla da çok kez gündeme gelmişti. Ceran, beyazlatma işlemi yaptırırken videosunu paylaşmış ve tepki almıştı.

Didem Ceran'ın tepki çeken paylaşımı VİDEO