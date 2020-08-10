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Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve Didem Ceran aşk yaşıyor.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 11:49
- Güncelleme : 10.08.2020 - 11:49
2007’de boşandığı Arzu Balkan’dan Zeynep adında bir kızı olan Tamer Karadağlı’nın kalbi uzun zamandır boştu.
53 yaşındaki oyuncu, 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile yeni bir aşka yelken açtı.
KIZIYLA TANIŞTIRDI
Çift önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda yemek yedi. Yemekte Karadağlı'nın kızı zeyno da vardı.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARI VAR
Didem Ceran 2011’de Survivor’a katılıp ilk turda elenmişti. YouTube’da skandal videolarıyla da çok kez gündeme gelmişti. Ceran, beyazlatma işlemi yaptırırken videosunu paylaşmış ve tepki almıştı.