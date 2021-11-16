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    Tan Taşçı, Tarkan'ı geride bıraktı

    Harbiye Açıkhava'da 16 konser serisi veren Tan Taşçı, Tarkan'ın 15 konserlik rekorunu egale etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 06:27
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 06:33
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    Tan Taşçı, Tarkan'ı geride bıraktı

    Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava konserler serisinin sonuncusu olan 16'ncı konserinde sevenleriyle buluştu.

    88 ve 550 TL arasında fiyatlarla satışa çıkan biletler büyük ilgi gördü.

    Birbirinden çok sevilen şarkılarını seslendiren Taşçı'nın konserleri bir rekora imza attı.

    Tan Taşçı, Tarkan ı geride bıraktı #1

    TOPLAM 50 BİN KİŞİ İZLEDİ

    Ünlü şarkıcının hayranlarıyla buluştuğu konserleri toplam 50 bin kişi izledi.

    Posta'da yer alan habere göre Taşçı, 15 konserle Megastar Tarkan'a ait olan bir sezonda Harbiye Açıkhava'da en çok konser verme rekorunu egale etti.

    Tan Taşçı, Tarkan ı geride bıraktı #2

    Tan Taşçı, Tarkan ı geride bıraktı #3

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