Tan Taşçı, Tarkan'ı geride bıraktı

Harbiye Açıkhava'da 16 konser serisi veren Tan Taşçı, Tarkan'ın 15 konserlik rekorunu egale etti.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava konserler serisinin sonuncusu olan 16'ncı konserinde sevenleriyle buluştu.

88 ve 550 TL arasında fiyatlarla satışa çıkan biletler büyük ilgi gördü.

Birbirinden çok sevilen şarkılarını seslendiren Taşçı'nın konserleri bir rekora imza attı.

TOPLAM 50 BİN KİŞİ İZLEDİ

Ünlü şarkıcının hayranlarıyla buluştuğu konserleri toplam 50 bin kişi izledi.

Posta'da yer alan habere göre Taşçı, 15 konserle Megastar Tarkan'a ait olan bir sezonda Harbiye Açıkhava'da en çok konser verme rekorunu egale etti.