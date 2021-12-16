Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı

Tan Taşçı, Esenyurt’ta bir asansörde yaşanan cinsel saldırı olayıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda Megastar Tarkan'ın Harbiye rekorunu kıran Tan Taşçı, Esenyurt'ta bir asansörde cinsel saldırıya uğrayan genç kadına saldıran mülteci hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi.

"İŞE YARAMAZ İNSAN TÜRLERİ"

Taşçı, "Yine bir yabancı sığınmacı kardeşimizin arpası bol gelmiş ! Tecavüz, cinayet, şiddet, uygulayası gelmiş, sahi bu işe yaramaz insan sürüleri neden ülkemize sokuldu, başımıza bunların geleceğini bile bile neden bu haldeyiz?" yazdı.

Taşçı'nın bu paylaşımı üzerine bir Twitter kullanıcısı, Taşçı'nın söylemini ırkçı olması üzerinden eleştirdi.

Demet Akalın ise Tan Taşçı'nın paylaşımlarına destek verdi.