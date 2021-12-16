Euro
17.1915
2.83%
Dolar
15.1823
2.55%
Altın
871.28
3.04%
Borsa
2.189
1.24%
Bitcoin
745.227
4.91%
BTXN Coin
39.00
-4.80%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı

    Tan Taşçı, Esenyurt’ta bir asansörde yaşanan cinsel saldırı olayıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı

    Geçtiğimiz haftalarda Megastar Tarkan'ın Harbiye rekorunu kıran Tan Taşçı, Esenyurt'ta bir asansörde cinsel saldırıya uğrayan genç kadına saldıran mülteci hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi.

    "İŞE YARAMAZ İNSAN TÜRLERİ"

    Taşçı, "Yine bir yabancı sığınmacı kardeşimizin arpası bol gelmiş ! Tecavüz, cinayet, şiddet, uygulayası gelmiş, sahi bu işe yaramaz insan sürüleri neden ülkemize sokuldu, başımıza bunların geleceğini bile bile neden bu haldeyiz?" yazdı.

    Taşçı'nın bu paylaşımı üzerine bir Twitter kullanıcısı, Taşçı'nın söylemini ırkçı olması üzerinden eleştirdi.

    Demet Akalın ise Tan Taşçı'nın paylaşımlarına destek verdi.

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #1

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #2

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #3

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #4

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #5

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #6

    Tan Taşçı’nın Esenyurt’ta yaşanan cinsel saldırıyla ilgili paylaşımı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir