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    Taner Barlas, boşandı

    Taner Barlas-Gülşah Kıray'ın 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:27
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    Taner Barlas, boşandı

    Oyuncusu Taner Barlas ile 5 yıl önce evlendiği Gülşah Kıray’ın evliliği tek celsede bitti.

    "SAYGI KALMADI"

    73 yaşındaki oyuncunun dilekçesinde, “Taraflar arasında görülen uyumsuzluklar birlikte yaşamalarını imkansız hale getirmektedir. Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz” denildi.

    5 DAKİKA SÜRDÜ

    Taraflar mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunup birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.

    Yaklaşık 5 dakika süren duruşmada çift, anlaşmalı olarak boşandı.

    Taner Barlas, boşandı #1

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