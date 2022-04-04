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    Taner Ölmez bebeğinin doğum anını paylaştı

    İlk bebeklerini kucaklarına alan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu doğumhaneden fotoğraflar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 13:35
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    Taner Ölmez bebeğinin doğum anını paylaştı

    Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, geçen hafta ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

    Taner Ölmez, doğum sonrası ameliyathanede çekilen fotoğrafları ilk kez yayınladı.

    "AŞIRI MUTLUYUM"

    Baba olmanın heyecanını yaşayan Taner Ölmez, hastane önünde yaptığı açıklamada "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım. 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu.

    Taner Ölmez ve Ece Ceşmioğlu'nun bebekleri doğdu VİDEO

    "DUA ETTİM"

    Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur." dedi.

    Taner Ölmez bebeğinin doğum anını paylaştı #1

    Taner Ölmez bebeğinin doğum anını paylaştı #2

    Taner Ölmez bebeğinin doğum anını paylaştı #3


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