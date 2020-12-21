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    Taner Ölmez, düğün tarihini açıkladı

    Taner Ölmez, nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evlenmeye karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 14:38
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    Taner Ölmez, düğün tarihini açıkladı

    'Mucize Doktor' dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile haziran ayında nişanlandı.

    "NİKAH OLACAK

    Fatih Portakal'ın programına katılan Taner Ölmez, "Nişanlım Ece Çeşmioğlu ile 2021'in yazında evleneceğiz. Pandemi bitmezse bile sınırlı sayıda davetliyle bu nikah kıyılacak" dedi.

    "ÇIĞLIK ATTIM"

    Ece Çeşmioğlu, konuk olduğu bir programda "Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi." demişti.

    Taner Ölmez, düğün tarihini açıkladı #1

    Taner Ölmez, düğün tarihini açıkladı #2

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