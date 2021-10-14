Haberler

Magazin Haberleri

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor

Evlendiğinden beri hamile olduğu söylentileriyle gündeme gelen Ece Çeşmioğlu, anne oluyor.