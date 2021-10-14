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- Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor
Evlendiğinden beri hamile olduğu söylentileriyle gündeme gelen Ece Çeşmioğlu, anne oluyor.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 06:59
- Güncelleme : 14.10.2021 - 07:08
İki ünlü oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftin cephesinden güzel haber geldi.
BEBEK GELİYOR
Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.
Taner Ölmez “Mucize Doktor”un ardından Alef adlı dijital diziyle setler dönmeye hazırlanıyor.