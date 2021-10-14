Euro
10.6098
0.63%
Dolar
9.1302
0.58%
Altın
526.63
0.59%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
522.833
3.08%
EXEN Coin
22.07
2.12%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor

    Evlendiğinden beri hamile olduğu söylentileriyle gündeme gelen Ece Çeşmioğlu, anne oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 06:59
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 07:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor

    İki ünlü oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftin cephesinden güzel haber geldi.

    BEBEK GELİYOR

    Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.

    Taner Ölmez “Mucize Doktor”un ardından Alef adlı dijital diziyle setler dönmeye hazırlanıyor.

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor #1Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti bebek bekliyor #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir