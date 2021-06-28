Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu orman evinde evlenecek

İki ünlü oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun nikahlanacakları mekan şaşırttı.

"Mucize Doktor" dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, uzun yıllardır aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturuyor.

MUCİZE DOKTOR SETİNDEN

Ünlü oyuncunun nikah için seçtiği yer oldukça tanıdık. 'Mucize Doktor'un final bölümünde Ali ile Nazlı'nın evlendiği mekan, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun da nikahına ev sahipliği yapacak.

Ölmez ve Çeşmioğlu'nun, dizi çekimleri sırasında orman evini çok sevdiği ve burada evlenmeye karar verdiği öğrenildi.