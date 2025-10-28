Taner Ölmez: İmam Gazali rolüne Kur'an okuyarak hazırlandım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ölmez yeni sezonda, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni projesi İmam Gazali'de rol aldı.

Rolüne nasıl hazırlandığından bahseden Ölmez, Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve bu sayede rolüne hazırlanırken daha iyi hissettiğini söyledi.

Ölmez şöyle konuştu;

"İMAM GAZALİ'Yİ ANLAMAK İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUMAM GEREKİYORDU"

"Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, diğer taraftan da Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. İkisini birlikte götürmeye çalıştım.

Çünkü İmam Gazali'yi anlamak için önce Kur'an-ı Kerim'i anlamam gerekiyordu. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce çalışmalarımı bu şekilde devam ettirdim."

LİNÇ EDİLDİ

Ölmez'in bu sözleri ise bazı kesimler tarafından tepki çekti. X üzerinden oyuncuya yorum yapanlar, yalaka olduğunu ve para uğruna böyle bir açıklama yaptığını söyledi.