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    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarının ismi belli oldu

    Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez ikilisi kızlarının adını 'Zeynep' koymaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:04
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    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarının ismi belli oldu

    Herkesin merakla takip ettiği ünlü çiftlerden Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor. Uzun zamandır sessiz kalan ünlü çift, bebeklerine 'Zeynep' ismini vereceklerini duyurdu.

    DOĞUMA AZ KALDI

    Anne adayı Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen çiftten kısa süre sonra da güzel haber gelmişti.

    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarının ismi belli oldu #1

    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarının ismi belli oldu #2

    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin kızlarının ismi belli oldu #3


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