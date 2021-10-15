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    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

    Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteri ile hafızalarda yer edinen Taner Ölmez'in kızı oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 07:55
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    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

    Taner Ölmez geçen sezon sonu final yapan “Mucize Doktor” dizisinde evlendiği Kemerburgaz’daki mekanda sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

    KIZ BEBEK GELİYOR

    Ölmez, şu günlerde eşi Ece Çeşmioğlu’yla bebek sevinci yaşıyor.

    Heyecanla anne-baba olmayı bekleyen genç çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Ölmez ile Çeşmioğlu'nun kızları olacağı öğrenildi.

    Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #1Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu #2

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