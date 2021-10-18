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    Taner Ölmez'den bebek hediyesi

    Taner Ölmez eşi Ece Çeşmioğlu için kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 07:43
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    Taner Ölmez'den bebek hediyesi

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftten güzel haber geldi.

    BEBEK GÖRÜNDÜ

    Ölmez ve Çeşmioğlu'nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.

    ARABAYI DEĞİŞTİRDİ

    Baba olacağı için çok heyecanlı olan Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu'na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı. Ünlü oyuncu 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı.

    Mutlu çiftin bebek heyecanı, paylaştıkları bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

    Taner Ölmez den bebek hediyesi #1Taner Ölmez den bebek hediyesi #2

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