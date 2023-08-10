Taner Ölmez’in aile pozu Ece Çeşmioğlu, eşi Taner Ölmez'in doğum gününü aile fotoğraflarıyla kutladı.

ensonhaber.com

Magazün dünyasının ünlü çiftlerinden Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girmişti.

İkili, 2022'nin mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, 37 yaşında girdi. Çeşmioğlu'ndan da eşine sürpriz bir kutlama gerçekleşti.

Zeynep büyüdü

Aile fotoğraflarını yayınlayan Çeşmioğlu, eşinin doğum gününü gayet sade ama bir o kadar anlamlı bir paylaşımla kutladı.

Paylaşımda ünlü çiftin kızlarının büyüdüğü görüldü.