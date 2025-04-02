Taner Rumeli ve Ceyda Aşık nişanlandı

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Afili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk gibi projelerde rol alanüÜnlü oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Aşık ile nişanlandı.

Aile arasında nişan yapan Taner Rumeli ile Ceyda Âşık’ın nişan töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyadan mutlu haberi veren oyuncu, "Nişanlandık. 13 yılın sonunda değil de, zaman bu zamanmış gibi." yazdı.

HAYRANI

Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.