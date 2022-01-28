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    Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor

    Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz meslektaşı Tansel Öngel'le yakınlaştığı ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 09:59
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    Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor

    Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. İlker Kaleli'yle ayrıldıktan sonra Deniz Can Çelik'le yaz aşkı yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde kalbini meslektaşı Tansel Öngel'e kaptırdı.

    YARIŞMADA YAKINLAŞTILAR

    İddiaya göre geçtiğimiz hafta "Maske Kimsin Sen?" çekimde bir araya gelen ikili, set dışında da görüşmeye başladı. Çiftin aşkını ise bir arkadaşlarının yaptığı paylaşım ele verdİ.

    "Masumlar Apartmanı" dizisinde 'Naci' karakterini canlandıran Öngel'i spor salonunda da yalnız bırakmayan Yılmaz'ın mutlu halleri arkadaşlarının objektifine de yansıdı. Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini şimdilik sadece yakın arkadaşlarına açıkladıkları öğrenildi.

    Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor ViDEO

     

    Son dönemin yıldız oyuncusu Biran Damla Yılmaz'ın paylaşımları FOTO GALERİ

    Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor #1

    Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor #2


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