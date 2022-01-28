Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz meslektaşı Tansel Öngel'le yakınlaştığı ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. İlker Kaleli'yle ayrıldıktan sonra Deniz Can Çelik'le yaz aşkı yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde kalbini meslektaşı Tansel Öngel'e kaptırdı.

YARIŞMADA YAKINLAŞTILAR

İddiaya göre geçtiğimiz hafta "Maske Kimsin Sen?" çekimde bir araya gelen ikili, set dışında da görüşmeye başladı. Çiftin aşkını ise bir arkadaşlarının yaptığı paylaşım ele verdİ.

"Masumlar Apartmanı" dizisinde 'Naci' karakterini canlandıran Öngel'i spor salonunda da yalnız bırakmayan Yılmaz'ın mutlu halleri arkadaşlarının objektifine de yansıdı. Birbirini tanıma aşamasında olan ikilinin, ilişkilerini şimdilik sadece yakın arkadaşlarına açıkladıkları öğrenildi.

Tansel Öngel ile Biran Damla Yılmaz aşk yaşıyor ViDEO