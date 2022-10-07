Tansel Öngel'den Naci itirafı geldi

Masumlar Apartmanı'ndaki Naci rolüyle dikkat çeken Tansel Öngel, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

‘Masumlar Apartmanı’ dizisindeki ‘Naci’ rolüyle büyük beğeni toplayan Tansel Öngel, konuk olduğu bir dergiye samimi açıklamalarda bulundu.

"Naci, ideal erkekti"

Oyuncu, "Naci tüm kadınlar için ideal erkekti. Yıllarca tek bir kadını seven, romantik, şiir okuyan, çok yumuşak, sevgi biçiminden taviz vermeyen adamdı. Ama Naci ben değildi, bana hiç benzemezdi." diye konuştu.

Tansel Öngel dizide Ezgi Mola'nın sevgilisini oynamıştı.

Öngel, daha önce verdiği bir röpotajda da "Yakışıklı ve karizmatik olmak avantaj ama buna saplanıp kalmak zamanla dezavantaj olur." şeklinde bir açıklama yapmıştı.