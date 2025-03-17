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Haber Merkezi

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden ve 4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantalin durumu ağırlaşmıştı..

Kısa süre önce entübe edilen Tanyeli'den acı haber geldi..

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

54 yaşındaki ünlü oryantal, hayatını kaybetti.

Tanyeli'nin acı haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu..

DUA İSTEMİŞTİ

Birçok kez operasyon geçiren ve en son taburcu olacağını müjdeleyen Tanyeli, paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini bilgilendiriyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Tanyeli, yakın zamanda taburcu olacağını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.