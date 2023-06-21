Tanyeli kansere yakalandı Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı.

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Türkiye'nin en başarılı oryantallerinden Tanyeli, aldığı kilolardan dolayı ameliyat masasına yatmıştı. 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli'den, kötü bir haber geldi. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

"Yeneceğime inanıyorum"

Ailesinin desteğiyle tedavisine başlayan Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum." dedi.