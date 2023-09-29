Tanyeli: Kelimin bana para kazandıracağı hiç aklıma gelmezdi Kanser tedavisi gören Tanyeli, "Saçlarımı hastalığımdan dolayı sıfıra vurdurduktan sonra gerçekten şansım açıldı. Kelimin bana para kazandıracağı hiç aklıma gelmezdi" dedi.

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Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve şu sıralar tedavi gören Tanyeli, annesinden sonra dün akşam saatlerin ise abisini kanserden kaybetti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda abisinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyuran Tanyeli, "Kanser işte annemden sonra 54 yaşında abimin de sebebi oldu... Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser...

Bugün abim kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim, satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu, dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti.

Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah'ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun, seni çok seviyorum hoşça kal abim" ifadelerini kullandı.

Hayranlarından bolca destek mesajı alan Tanyeli, bu defa ise bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Tanyeli'den samimi açıklamalar

Önceki günlerde dev 'Milano Fashion Week'de' podyuma çıkarak İtalyan basınının ilgi odağı olan ünlü isim, "Benim İtalya’ da podyuma çıkma nedenim kanser ile mücadele edenler içindi" diye konuşmuştu. "Farkındalık yaratmak için bu teklife sıcak baktım" diyen Tanyeli, sözlerine şu şekilde devam etmişti:

O defilede benim gibi hasta olan kardeşlerimin sesi olduğum için ne mutlu bana. Ben normalde dans sanatçısıyım ama İtalya’daki defileden çok güzel tepkiler gelince Paris Fashion Week’ den de teklif geldi.

Cumartesi günü orada podyuma çıkacağım. Türkiye’de iki reklam filmi teklifi var onu da değerlendiriyorum. Saçlarımı hastalığımdan dolayı sıfıra vurdurduktan sonra gerçekten şansım açıldı, kelimin bana para kazandıracağı hiç aklıma gelmezdi." dedi.