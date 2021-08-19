Tanyeli, oğullarıyla fotoğraf paylaştı

Tanyeli, oğullarıyla pozunu paylaşıp, sokağa çıkma yasağına dair hissettiklerini anlattı.

İbo Show'un efsane oryantallerinden Tanyeli, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Bir döneme damga vuran ünlü oryantal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Avustralya'da yaşayan Tanyeli, 2 oğluyla fotoğrafını paylaştı. Koronavirüs sürecinde evde otumaktan sıkıldığını söyleyen Tanyeli, yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"YASAKLARDAN SONRA.."

"Sokağa çıkma yasağı bitince (Haberlere göre toplam 4 ay gibi sürüyor, belki 6 ay gibi yüzde seksen aşılama tamamlanırsa özgürlük. Yani bu yasaktan sonra söz verdim kendime evde hiç oturmayacağım! Bu kadar uzun sokağa çıkma yasağı bir tek burada var galiba. Allah'tan birikmiş fotoğraflar, baktıkça gözünde canlanır anılar, bu paylaşım da en güzellerinden birisi."

Tanyeli'nin bu paylaşımı ve değişimi de sosyal medyada gündem oldu.