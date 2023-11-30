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51 yaşındaki oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzen haber gelmişti.
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.
Küba’ya gitmişti
Türkiye’de uzun süre tedavi gören Tanyeli, tedavisinin devamı için Küba’ya gitme kararı almıştı. 21 Ekim'de Küba'ya giden Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye geri dönmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de tekrar ameliyat masasına yatacağını duyuran Tanyeli’den operasyon sonrası bilgilendirme videosu geldi.
Hayranlarını bilgilendiren Tanyeli, ameliyatın iyi geçtiğini söyledi:
"8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor"
"Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı.”
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