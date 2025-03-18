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Yıllar önce pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan Tanyeli, 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

VASİYET ETMİŞ

Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'a götürülecek olan Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı.

Tanyeli, vasiyeti sebebiyle annesinin yanında toprağa verilmek üzere Bodrum'a uğurlanacak.

Ünlü oryantal, yaşadığı en büyük pişmanlığı hastalık sürecinde şu sözlerle anlatmıştı:

"İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama baktığımda duygusal, ince düşünceli olmasaydım, insanları kırıp geçseydim belki bu dostları da biriktirmezdim. Kendimle çok gurur duyduğum şeyler var. Brezilya’ya gittim, 6 ay kaldım. Türkiye’nin en iyi oryantaliyken Amerika’ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim. Ben aslında bu popüler kültüre de “Tamam, beni teslim alın” dememişim hiçbir zaman. Beni bunalttığı noktada yine ruhum ne istediyse onu yaptım. Ünlüyken hayat maddi yönden çok kolay. Ama ben rahatlığı bırakıp köfte ekmek sattım Orlando’da. 1 sene sonra hazıra dağ dayanmadı çünkü. Hiç şikâyetçi değilim, iyi ki yaptım. Avustralya’ya gittiğimde event şirketim vardı, organizasyon, catering yaptım. Elimden her iş gelir benim."