Tanyeli'ye Hülya Avşar tavsiyesi

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Türkiye’yi terk edip yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti.

Mide ameliyatından sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, yeni görüntüsünün mutluluğunu sürerken kötü bir haberle sarsıldı.

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

Tedaviye başlayan 52 yaşıdaki Tanyeli, son durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Tanyeli, Hülya Avşar’dan tavsiye aldığını söyledi.

İşte Tanyeli’nin, Instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

"İkinci kemoterapimi tamamladım. Kendimi iyi hissediyorum arada kemo yeri öptürse de acı şalterimi kapattım. Hülya Avşar'ımın tavsiyesine uydum ve mutluluk verecek beni güldürecek her şeyi izliyorum. Başta Cem Yılmaz."