Tanyeli'ye şaşırtan soru: Mezar yeri baktınız mı Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye katıldığı canlı yayında ilginç bir soru soruldu. Sunucunun "Mezar yerini aldın mı?" demesi üzerine şaşıran Tanyeli, "Dünyalık bir hazırlığım yok. Anneciğimin koynunda olabilirim. Allah ne yazdıysa o" şeklinde konuştu.

Danslarıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Tanyeli, saçlarını da kazıttı. Bu süreçte sevdiklerinin desteğini gören Tanyeli, tedavisine güçlü bir şekilde devam ediyor.

Bu süreçte hastanede olan Tanyeli, bazı magazin programlarına konuk olarak durumu hakkında da bilgi veriyor.

YouTube kanalında yayınlanan bir magazin programına konuk olan Tanyeli, program sunucusunun "Mezar yeri aldın mı?" sorusu üzerine neye uğradığını şaşırdı.

"Ölümden korkmuyorum"

Programda evinden bağlanan Tanyeli, sunucunun "Ölümle ilgili bir hazırlık yaptınız mı?" sorusuna "Tabi ki. Hiç ölmeyecekmişiz gibi ama öleceğimizin de farkında olmamız lazım.

Kanserin bu evrede bulunması büyük bir mucize. Annemin kalıtımsal bir rahatsızlığıydı. Annemi de bu hastalıktan kaybettim. Hayat gibi ölüm de bir mucize.

Onu kul hakkı yemeden, insanların hayatını çökerek değil de iyi anılmak lazım. Kimseyi üzdüğümü, kırdığımı düşünmüyorum.

O yüzden de vicdanen rahatım. Ölümden korkmuyorum, sonuna kadar teslimim. Hazırlığın var mı dersen de evet hazırım" cevabını verdi.

"Mezar yeri" sorusu şaşırttı

Sorularına devam eden sunucu "Mezar yerini aldın mı?" demesi üzerine şaşıran Tanyeli, "Dünyalık bir hazırlığım yok. Anneciğimin koynunda olabilirim. Allah ne yazdıysa o" şeklinde konuştu.