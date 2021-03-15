Tarık Emir Tekin sevgiliyle annesi Şevval Sam'ı ziyaret etti

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin önceki gün sevgilisi Sofia ile görüntülendi.

Sadakatsiz dizisinde rol alan Tarık Emir Tekin önceki gün sevgilisi Sofia ile annesi Şevval Sam’ı Cihangir’de ziyaret etti. O sırada karavanını boyayan Şevval Sam, kendisine sürpriz yapan çiftle ayaküstü sohbet etti.

"SELÇUK ÖRNEK ALINACAK ADAM DEĞİL"

Tekin izleyiciden kötü tepki almadığını söyledi: “Erol Taş’ı biliriz ya dünya tatlısı adammış, kötü adam karakterlerini oynadığı için tepki alırmış ya bana hiç öyle olmadı. Tam tersine güzel geri dönüşler aldım. Ama bulduğum her fırsatta Selçuk’un örnek alınmaması gerektiğini anlatıyorum.”

"DÜŞÜNMÜYORUM"

Tekin, “Evlilik düşünüyor musunuz” sorusuna ise “23 yaşındayım, evlilik düşünmüyorum” diye yanıt verdi.

Anneannesi Leman Sam’ın gelmesiyle birlikte sokakta parti havası yaşandı. Çalan müziğin etkisiyle Leman Sam’la sokak ortasında dans eden Tekin anneannesini öpücüklere boğdu.