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    Tarık Mengüç babasını kaybetti

    Şarkıcı Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 23:01
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    Tarık Mengüç babasını kaybetti

    Sanatçı Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç'ten acı haber geldi. Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 87 yaşındaki babasının hayata veda ettiğini duyurdu.

    Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Mengüç, bugün öğle namazında Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

    "HELALLİK ALDIM"

    Babasının vefatının ardından açıklama yapan Mengüç, "Bugün benim canım babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani koskoca 87 yaşında çınarım gitti. Gözünüm nuru, canımın içi babamı toprağa verdim. Ben ondan saygıyı, ben ondan merhameti, ben ondan neşeyi, ben ondan imanı, ben canım babamdan küçüklere saygıyı, büyüklere saygıyı öğrendim.

    Çoğu kez sırtımı sıvazlayıp, helalliğini gani gani aldım. En son günlerini hastanede geçirirken eşim ile elimi sıktı, 'Hakkım helal' dedi. 'Kendinize iyi bakın' dedi. Canım babam nurlar içinde uyu, mekanın cennet olsun Dostlarım babama dua istiyorum..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.Takipçileri ise ünlü sanatçıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

    Tarık Mengüç babasını kaybetti #1

    Tarık Mengüç babasını kaybetti #2

    Tarık Mengüç babasını kaybetti #3

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