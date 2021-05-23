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- Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini geri çevirdi
Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini geri çevirdi
Pandemi nedeniyle eşiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, özel bir gecede sahneye çıkması için yapılan teklifi kabul etmedi.
- Haber Merkezi
- 23.05.2021 - 14:20
- Güncelleme : 23.05.2021 - 14:21
Tarkan pandemiyi, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızlarıyla birlikte Almanya'da geçiriyor. Bu dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcıya, bir konser teklifi geldi.
"HAYAT NORMALE DÖNMEDEN ANLAŞMA YOK"
Tarkan’a Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif edildi.
Ünlü şarkıcı, koronavirüs sebebiyle bu teklifi reddetti.
Pandemi sürecini ailesiyle geçirdiğini söyleyen Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını söyledi.