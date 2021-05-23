Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
304.868
-5.63%
EXEN Coin
40.25
-0.12%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini geri çevirdi

    Pandemi nedeniyle eşiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, özel bir gecede sahneye çıkması için yapılan teklifi kabul etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini geri çevirdi

    Tarkan pandemiyi, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızlarıyla birlikte Almanya'da geçiriyor.  Bu dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcıya, bir konser teklifi geldi.

    "HAYAT NORMALE DÖNMEDEN ANLAŞMA YOK"

    Tarkan’a Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif edildi.

    Ünlü şarkıcı, koronavirüs sebebiyle bu teklifi reddetti.

    Pandemi sürecini ailesiyle geçirdiğini söyleyen Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını söyledi.

    Tarkan, 1 milyon 250 bin TL lik konser teklifini geri çevirdi #1

    Tarkan, 1 milyon 250 bin TL lik konser teklifini geri çevirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir