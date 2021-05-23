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Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini geri çevirdi

Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini geri çevirdi

Pandemi nedeniyle eşiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, özel bir gecede sahneye çıkması için yapılan teklifi kabul etmedi.