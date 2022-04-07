Tarkan 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne aldı

80 milyon TL'ye ultra lüks tekne satın alan Tarkan, yatına kızı Liya'nın adını verecek.

Popstar Tarkan, yaza hazırlık yapıyor. Ailesiyle birlikte sessiz sakin yerlerde zaman geçirmeyi seven Tarkan, yazı deniz üstünde geçirecek.

Özel yapılacak

Uzun süreden beri tekne almayı planlayan Tarkan, bu hayalini ailesiyle birlikte hayata geçirdi. Tatilini deniz üzerinde geçirmeyi tercih eden sanatçı, özel yapım tekne siparişi verdi.

80 milyon TL

Geçen hafta eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla ile birlikte Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Megastar, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı.

Liya tekne

Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL ödeme yaptı. Tarkan, tekneye kızının adını verecek.