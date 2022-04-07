Petrol
102.27
1.19%
Euro
16.09
0.36%
Dolar
14.75
0.29%
Altın
913.08
0.27%
Borsa
2332
0.67%
Bitcoin
644.404
-3.80%
BTXN Coin
31.40
-1.10%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Tarkan 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne aldı

    80 milyon TL'ye ultra lüks tekne satın alan Tarkan, yatına kızı Liya'nın adını verecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan 80 milyon TL'ye ultra lüks tekne aldı

    Popstar Tarkan, yaza hazırlık yapıyor. Ailesiyle birlikte sessiz sakin yerlerde zaman geçirmeyi seven Tarkan, yazı deniz üstünde geçirecek.

    Özel yapılacak

    Uzun süreden beri tekne almayı planlayan Tarkan, bu hayalini ailesiyle birlikte hayata geçirdi. Tatilini deniz üzerinde geçirmeyi tercih eden sanatçı, özel yapım tekne siparişi verdi.

    80 milyon TL

    Geçen hafta eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla ile birlikte Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Megastar, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı.

    Liya tekne

    Aldığı yatın satın alma işlemlerini tamamlayan sanatçı bunun için 80 milyon TL ödeme yaptı. Tarkan, tekneye kızının adını verecek.

    Tarkan 80 milyon TL ye ultra lüks tekne aldı #1

    Tarkan 80 milyon TL ye ultra lüks tekne aldı #2

    Tarkan 80 milyon TL ye ultra lüks tekne aldı #3

    Tarkan 80 milyon TL ye ultra lüks tekne aldı #4

    Tarkan 80 milyon TL ye ultra lüks tekne aldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
    Dünya

    AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

    'Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli'
    Gündem

    'Asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli'

    Görüş Bildir