Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
ensonhaber.com

Bugün, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği özel günde, Tarkan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Marş yazdı

Şarkıcı, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı ve için marş yazdığını söyledi.

Tarkan, o marşın bir kısmını paylaşarak “Yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim.” notunu düştü.

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Tarkan'ın marşı

İlk satırlar

İşte o marştan birkaç satır:

Sen rahat uyu,

Yüreğimizdesin her an,

Sen rahat uyu,

Biz hep izindeyiz Atam...

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Sana olan bu aşk,

Ebediyete kadar,

Bizdeki bu yangın,

Hiç sönmez hep yanar...