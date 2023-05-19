Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı Cumhuriyet'in 100’üncü yılı ve Atatürk için marş yazdığını söyleyen Tarkan, birkaç satırını paylaştı. Şarkıcı, "Yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim" dedi.

ensonhaber.com Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği özel günde, Tarkan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Marş yazdı Şarkıcı, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı ve Atatürk için marş yazdığını söyledi. Tarkan, o marşın bir kısmını paylaşarak “Yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim.” notunu düştü. İlk satırlar İşte o marştan birkaç satır: Sen rahat uyu, Yüreğimizdesin her an, Sen rahat uyu, Biz hep izindeyiz Atam... --- Sana olan bu aşk, Ebediyete kadar, Bizdeki bu yangın, Hiç sönmez hep yanar...