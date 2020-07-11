Tarkan, hayvanlarla selfie yaptı

Türkiye'nin gündeminden uzak duran Tarkan, Instagram hesabından hayvanlarla yaptığı selfie'yi paylaştı.

Havaların ısınmasıyla birlikte tatile giden isimlerden biri de şarkıcı Tarkan oldu.

Eşi ve çocuğuyla birlikte doğal ortamda sakin bir tatili tercih eden Tarkan, gün içinde yürüyüşe çıktı ve hayvanlarla karşılaştı.

Hayvanlarla selfie yapan Tarkan, bu pozu Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşım kısa süre içerisinde yüz binlerce kez beğeni ve yorum aldı.