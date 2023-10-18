Tarkan İsrail'in Gazze'ye yaptığı hastane saldırısına isyan etti: "Tüm dünya ayağa kalkmalı" Megastar Tarkan, Filistin'de bir hastaneye bomba atan İsrail'e tepki gösterdi.

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Ünlü şarkıcı Tarkan, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin ardından bir açıklama yaptı.

"İnsanlık suçu"

Tarkan, yaptığı saldırılarla Gazze'deki sivillerin ölmesine neden olan İsrail'i kınadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajında, saldırının bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

İşte Tarkan'ın açıklaması:

"Acilen harekete geçmelidir."

"Dün İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir."