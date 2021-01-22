Euro
8.9721
-0.04%
Dolar
7.3717
0.05%
Altın
443.44
0.06%
Borsa
1.552
0%
Bitcoin
227.500
-13.40%
EXEN Coin
17.48
-1.68%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Tarkan, karda eğlendiği anları paylaştı

    Şarkıcı Tarkan, karın tadını çıkardığı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 01:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan, karda eğlendiği anları paylaştı

    Megastar Tarkan'ın yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

    Geçen hafta yağan karın tadını çıkaran Tarkan, eğlendiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    "GEÇEN HAFTAKİ KARLI GÜNLERDEN"

    Tarkan paylaşımına, "Geçen haftaki karlı günlerden" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımını kısa sürede binlerce kişi beğendi.

    Tarkan, karda eğlendiği anları paylaştı #1

    Tarkan, karda eğlendiği anları paylaştı #2

    Tarkan, karda eğlendiği anları paylaştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir