Tarkan, karda eğlendiği anları paylaştı

Şarkıcı Tarkan, karın tadını çıkardığı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Megastar Tarkan'ın yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Geçen hafta yağan karın tadını çıkaran Tarkan, eğlendiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"GEÇEN HAFTAKİ KARLI GÜNLERDEN"

Tarkan paylaşımına, "Geçen haftaki karlı günlerden" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımını kısa sürede binlerce kişi beğendi.



