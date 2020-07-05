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    Tarkan saçlarını uzattı

    Megastar Tarkan, Instagram hesabından pandemi döneminde uzattığı saçlarının son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 17:27
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    Tarkan saçlarını uzattı #1

    Ünlü şarkıcı Tarkan, pandemi dönemini eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte evinde geçirdi.

    Bir süredir dışarı çıkmayan Tarkan, diğer ünlüler gibi imaj değişikliğine giderek saçlarını uzattı.

    Megastar, son halini ise sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

    "KESTİRMELİ Mİ, UZATMALI MI"

    Paylaştığı fotoğrafa, "Aylardır kestiremedim saçları. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay ne yapmalı? Kestirmeli mi? Uzatmalı mı?" notunu ekleyerek de takipçilerinden fikir aldı.

    Tarkan saçlarını uzattı #2

    Tarkan saçlarını uzattı #3

    Tarkan saçlarını uzattı #4

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