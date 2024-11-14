Tarkan ve Cem Yılmaz, akşam yemeğinde buluştu

Haber Merkezi

Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldi.

Tarkan, o anları da sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştı.

"BİRBİRİMİZE İYİ GELDİK"

Tarkan, paylaşımına "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii :) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" notunu düştü.

"GENÇ SESLERDEN TARKAN VE BEN"

Cem Yılmaz da Tarkan ile pozunu esprili bir notla paylaştı.

Ünlü komedyen, "Genç seslerden Tarkan ve ben. Bu çocuğa dikkat! İnanılmaz doğru adımlarla gümbür gümbür geliyor" ifadelerini kulladı.