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    Tarkan: Yakındır sabrın zaferi

    Tarkan, yeni projeler için Ozan Çolakoğlu ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 15:07
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    Tarkan: Yakındır sabrın zaferi

    Dün aldığı sürpriz kararı takipçileriyle paylaşan ve ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, Türkiye'ye geldi.

    "KAVUŞTUK"

    Ünlü aranjör ile verdiği pozu paylaşan Tarkan, gönderisine; "Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi" notunu düştü.

    "HUMMALI ÇALIŞMA BAŞLIYOR"

    Megastar dün yaptığı paylaşımda; "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim" demişti.

    Tarkan: Yakındır sabrın zaferi #1

    Tarkan: Yakındır sabrın zaferi #2

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