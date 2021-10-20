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- Tarkan: Yakındır sabrın zaferi
Tarkan: Yakındır sabrın zaferi
Tarkan, yeni projeler için Ozan Çolakoğlu ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 15:07
Dün aldığı sürpriz kararı takipçileriyle paylaşan ve ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, Türkiye'ye geldi.
"KAVUŞTUK"
Ünlü aranjör ile verdiği pozu paylaşan Tarkan, gönderisine; "Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi" notunu düştü.
"HUMMALI ÇALIŞMA BAŞLIYOR"
Megastar dün yaptığı paylaşımda; "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim" demişti.