Tarkan: Yakındır sabrın zaferi

Tarkan, yeni projeler için Ozan Çolakoğlu ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı.

Dün aldığı sürpriz kararı takipçileriyle paylaşan ve ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan Tarkan, Türkiye'ye geldi.

"KAVUŞTUK"

Ünlü aranjör ile verdiği pozu paylaşan Tarkan, gönderisine; "Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi" notunu düştü.

"HUMMALI ÇALIŞMA BAŞLIYOR"

Megastar dün yaptığı paylaşımda; "Yarından itibaren hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın. Heyecanlıyım. O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Ha bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden son bir bakış atayım dedim" demişti.