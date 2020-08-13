Tarkan’dan Galata Kulesi tepkisi

Yapılan restorasyon çalışmalarını kınayan megastar, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumakta üzerimize yok valla.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Galata Kulesi'nde başlattığı restorasyon çalışmaları, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kullanıcılar, çalışmalar sırasında işçilerin hilti kullandığını, böylelikle bir tarihe zarar verildiğini yazdı.

BAKAN YALANLADI

Galata Kulesi gündeme oturunca da Bakanlıktan açıklama geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada ‘Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor’ şeklindeki iddialar asılsızdır.” dedi.

Bakan Ersoy, “Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.” diyerek konuya açıklık getirdi.

Galata Kulesi'nde tepki çeken çalışma görüntüsü İZLE

TARKAN’DAN 1 GÜN SONRA KINAMA PAYLAŞIMI

Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra megastar Tarkan, Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak çalışmaları kınadı.

Galata Kulesi manzaralı fotoğraflarının altına not düşen Tarkan, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumakta üzerimize yok valla. Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları ne kadar da özen ve dikkatle yapılıyor... Şaka bir yana, söyleyecek söz bulamıyorum bazen. Çok üzücü!” diye yazdı.